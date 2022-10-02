«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Холанд оформил хет-трик

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 63-й минуте «Манчестер Сити» устроил традиционную контратаку. Игроки «горожан» протащили мяч по флангу, сместили в центр и дали направо, последовал навес в штрафную, который беспрепятственно замкнул Эрлинг Холанд — 5:1. Для норвежца это уже 16-й гол в 11 встречах во всех турнирах и третий в данной встрече.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: