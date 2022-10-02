«Не могу поверить в то, что вижу». Экс-капитан «МЮ» Кин — о счёте в манчестерском дерби

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о разгромном счёте в манчестерском дерби в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» ведёт 6:1, хет-трики на счету нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Фила Фодена.
«Манчестер Сити» выдаёт блестящую игру. Я почти не могу поверить в то, что вижу. И всё может быть намного хуже. Не могу поверить в то, насколько плох «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кина Sky Sports.
Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед», июль 2022. Видеоролик:
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