«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Фоден забил свой третий мяч во встрече

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 73-й минуте «горожане» вновь ушли в опасную контратаку. Мяч оказался в центре поля у Холанда, который в падении отпасовал на Филипа Фодена. Англичанин развернулся к воротам и сильно пробил точно в створ — 6:1.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.
Чемпионский парад «Манчестер Сити»:
- 2 октября 2022
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