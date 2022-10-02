«Зенит» — «Ростов»: Николай Комличенко сравнял счёт на 47-й минуте
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Зенит» и «Ростов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова. Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину.
Обслуживает матч «Зенит» — «Ростов» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
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