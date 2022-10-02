Игорь Федотов: Кержаков не искал контакта с Комличенко. Это симуляция и жёлтая карточка

Российский голкипер Игорь Федотов высказался о спорном моменте в матче «Зенита» и «Ростова» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В моменте с Комличенко и Кержаковым нападающий прокинул мяч и искал контакта. Вратарь пытался сыграть в мяч и контакта не искал. Комличенко упал и выпрашивал 11-метровый удар. Москалёву следовало назначить свободный удар в пользу «Зенита» и показать Комличенко жёлтую карточку за симуляцию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).