«Пари НН» — «Спартак»: Зиньковский и Мевля — в стартовом составе гостей

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.
Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулёв, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Игнатов, Литвинов, Мелёшин.
Обслужит матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему будут помогать Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
- 2 октября 2022
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