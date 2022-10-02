«Пари НН» — «Спартак»: Зиньковский и Мевля — в стартовом составе гостей

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовые составы команд:



«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.



Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулёв, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.



«Спартак»: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес, Николсон.

Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Игнатов, Литвинов, Мелёшин.



Обслужит матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему будут помогать Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).