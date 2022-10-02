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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трикам Холанда и Фодена

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трикам Холанда и Фодена
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Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева начали забивать уже с первых минут. На восьмой минуте отличился Фил Фоден после передачи Бернарду Силвы. На 34-й минуте Эрлинг Холанд реализовал передачу Кевина Де Брёйне. Через три минуты Холанд оформил дубль в матче, а на 44-й минуте это сделал уже Фоден. На 56-й минуте Антони сумел сократить отставание в счёте. На 64-й минуте Холанд оформил хет-трик в матче. На 73-й минуте подобным достижением уже мог похвастаться Фил Фоден. На 83-й минуте Антони Марсьяль сумел забить за «красных дьяволов», а на 90-й реализовал 11-метровый удар и установил итоговый счёт матча — 6:3.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
6 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 8'   2:0 Холанд – 34'   3:0 Холанд – 37'   4:0 Фоден – 44'   4:1 Антони – 56'   5:1 Холанд – 64'   6:1 Фоден – 73'   6:2 Марсьяль – 84'   6:3 Марсьяль – 90+1' (пен)
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