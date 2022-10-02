«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном пройдёт матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Динамо». Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:



«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семёнов, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Даса, Фомин, Норманн, Захарян, Нгамалё, Смолов, Грулёв.

Запасные: Лещук, Будачёв, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гладышев, Тюкавин.

Обслужит матч «Ахмат» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья: Евгений Буланов (Саранск).