«Зенит» — «Ростов»: Вендел вывел хозяев вперёд на 65-й минуте

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Зенит» и «Ростов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова. Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину. На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел.



Обслуживает матч «Зенит» — «Ростов» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.