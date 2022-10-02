«Зенит» остаётся единственной командой, которая ещё не проигрывала в РПЛ в сезоне

«Зенит» остался единственной командой РПЛ, которая ещё не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. Сегодня, 2 октября, «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ обыграл «Ростов» со счётом 3:1.
До этого матча «Зенит» и «Ростов» сохраняли ноль в графе «поражения». Ростовчане теперь имеют в своём активе шесть побед, четыре ничьих и одно поражение. «Зенит» в нынешнем сезоне одержал девять побед и дважды сыграл вничью.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова.
Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину. На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел: Вячеслав Караваев сделал длинный заброс к чужой штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол. На 77-й минуте Далер Кузяев забил третий мяч «Зенита»: Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.
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