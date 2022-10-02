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Прямая трансляция матча «Арис» — «Акритас». Кокорин начнёт матч в старте

Прямая трансляция матча «Арис» — «Акритас». Кокорин начнёт матч в старте
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Сегодня, 2 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Кипра. «Арис» будет принимать «Акритас».
По информации «Чемпионата», российский форвард «Ариса» Александр Кокорин попал в стартовый состав команды. Встреча «Ариса» и «Акритаса» начнётся в 19:00 мск.

Прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».

«Арис» после четырёх туров занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала девять очков. В свою очередь, «Акритас» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка.

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