«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ростов». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова.



Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину. На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел: Вячеслав Караваев сделал длинный заброс к чужой штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол. На 77-й минуте Далер Кузяев забил третий мяч «Зенита»: Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.



«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.