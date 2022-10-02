Карпин: как бороться с мотивированным «Зенитом»? «Ростов» показал как
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Зенита» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал ход встречи.
«Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? Думаю, «Ростов» показал как. Как мы играли до замен. Будь у нас такое количество сборников – возможно, был бы другой результат. Что перестало нравиться после замен? Делайте выводы сами», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у них 23 очка.
Новость по темеКарпин: в матче с «Зенитом» мне до замен всё нравилось
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