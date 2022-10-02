Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» упустил шанс приблизиться к «Реалу», проиграв в гостях «Сельте» в матче Ла Лиги

«Бетис» упустил шанс приблизиться к «Реалу», проиграв в гостях «Сельте» в матче Ла Лиги
Комментарии

Cегодня, 2 октября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Сельта» и «Бетис» из Севильи. Финальный свисток Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на девятой минуте: Габриэль Вейга получил передачу от Франа Бельтрана и нанёс точный дальний удар в нижний угол ворот Руя Силвы.

Гол Вейги. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 20-й минуте гости остались в меньшинстве: после просмотра VAR Сото Градо отменил жёлтую карточку Луису Фелипе и показал ему прямую красную.

Удаление Фелипе. Видеоролик:

«Сельта» набрала 10 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Бетис» (15) — четвёртый.

Испания - Примера. 7-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Вейга – 9'
Удаления: нет / Фелипе – 20'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022