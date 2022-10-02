«Бетис» упустил шанс приблизиться к «Реалу», проиграв в гостях «Сельте» в матче Ла Лиги
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Cегодня, 2 октября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Сельта» и «Бетис» из Севильи. Финальный свисток Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче был забит на девятой минуте: Габриэль Вейга получил передачу от Франа Бельтрана и нанёс точный дальний удар в нижний угол ворот Руя Силвы.
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На 20-й минуте гости остались в меньшинстве: после просмотра VAR Сото Градо отменил жёлтую карточку Луису Фелипе и показал ему прямую красную.
«Сельта» набрала 10 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Бетис» (15) — четвёртый.
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