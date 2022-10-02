«Мне вообще по барабану». Валерий Карпин — о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Зенита» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о победе санкт-петербургской команды в чемпионате по окончанию сезона.

«Верю ли в то, что «Зенит» станет чемпионом? Мне вообще по барабану. Мне о «Ростове» надо думать, а не о «Зените», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у них 23 очка.

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