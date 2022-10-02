Сёмин: «Ростов» оказал лучшее сопротивление «Зениту» в этом сезоне, но бразильцы — мастера
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ. «Ростов» в гостях уступил «Зениту» со счётом 1:3.
«Получился хороший матч с классным уровнем футбола с обеих сторон. «Ростов» прекрасно выглядел и, наверное, за 70 минут оказал лучшее сопротивление «Зениту» в этом сезоне. Они хорошо выходили из-под прессинга, хорошо развивали игру от Песьякова, и команда Семака ничего не могла им противопоставить, хоть и пыталась.
«Зенит» победил за счёт мастерства. Бразильцы — мастера, в определённый момент переигрывают все команды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.
Новость по теме«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ
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