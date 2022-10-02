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Карпин: с кем сыграет сборная? Нет никакой информации

Карпин: с кем сыграет сборная? Нет никакой информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Зенита» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о длительных перелётах своей команды по стране, а также о вероятных матчах сборной России по футболу.

«Сложные перелёты и календарь? Сетовать можно на всё. На аэропорт, на болельщиков, которые сейчас не ходят. Но какой смысл на это сетовать? Не вижу смысла. Ребятам хочу выразить только благодарность. Они – мужики. Делают всё, чтобы добиваться результата и набирать очки. Им респект и благодарность.

С кем сыграет сборная? Нет никакой информации. Не инсайдерской, никакой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у них 23 очка.

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