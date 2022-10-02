Карпин: с кем сыграет сборная? Нет никакой информации

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Зенита» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о длительных перелётах своей команды по стране, а также о вероятных матчах сборной России по футболу.
«Сложные перелёты и календарь? Сетовать можно на всё. На аэропорт, на болельщиков, которые сейчас не ходят. Но какой смысл на это сетовать? Не вижу смысла. Ребятам хочу выразить только благодарность. Они – мужики. Делают всё, чтобы добиваться результата и набирать очки. Им респект и благодарность.
С кем сыграет сборная? Нет никакой информации. Не инсайдерской, никакой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у них 23 очка.
- 2 октября 2022
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:27
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:38
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:06