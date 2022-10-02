Семак — о голкипере «Ростова» Песьякове: он прекрасно играет ногами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал игру голкипера южан Сергея Песьякова.

«Игра Песьякова? Не удивила. Было два варианта, когда мы должны были встречать его в высоком блоке. Что касается Песьякова, то он прекрасно играет ногами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: