Семак — о российском гражданстве Малкома и Клаудиньо: чем выше конкуренция, тем лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о том, что его подопечные Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.
«Малком и Клаудиньо? То, что ребята хотят получить российское гражданство – это замечательно. Могут получить преференции. Какие? Налоги. У нас и Вильям получил российский паспорт. Им нравится жить в России. Что плохого в этом? Что касается клуба, то чем выше конкуренция, тем лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.
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