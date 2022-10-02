«Со всеми соперниками играть непросто». Тренер «Зенита» — о будущей игре с «Факелом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о будущей встрече в рамках чемпионата, когда санкт-петербургская команда отправится в Воронеж на игру с «Факелом».

«Будущие матчи? Со всеми соперниками играть непросто, тем более с «Факелом». Много единоборств, тяжелое поле, поддержка болельщиков. Нас ждёт такая же тяжёлая игра. Почти нет легких матчей, в принципе. Трудовые матчи. Надо побеждать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.