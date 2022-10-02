Червиченко: Москалёв не поставил 100% пенальти на Комличенко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 3:1. Червиченко заявил, что главный арбитр допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Зенита».
«Непонятно, зачем Москалёв пытался помогать «Зениту», не назначив стопроцентный пенальти. Я-то знаю зачем. Дано прямое указание Левниковым-старшим — на Комличенко фолы не свистеть, а, наоборот, карточки показывать и всячески саботировать всё полезное, что делает Комличенко на поле. Видимо, Москалёв не решился идти против таких указаний и стопроцентный пенальти не поставил. Дальше по ходу матча всё было нормально», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 октября 2022
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