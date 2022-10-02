Семак — о травме Одоевского: ищем проблему, которая мешает ему тренироваться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги объяснил, почему голкипер Даниил Одоевский до сих пор не вернулся в строй.

«Одоевский? Серьёзных повреждений наш штаб не видит. Но медицинское обследование тоже не нашло серьёзных проблем. Ищем проблему, которая мешает ему тренироваться. По самочувствию у него есть проблемы, но пока мы не понимаем, в чём дело», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.