Комличенко: «Зенит» — чемпион, потому что у них игроки сильнее. Для этого их и покупали
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:1. Комличенко стал автором гола «Ростова».
«Зенит» отличается мастерством — они выигрывают чемпионство из года в год, потому что у них футболисты сильнее. Это логично. Но что здесь такого-то? Они покупали игроков за немалые деньги, эти футболисты должны показывать мастерство, ради которого их приобретали. Особенно в домашних матчах они должны это показывать», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.
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