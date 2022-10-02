Щетинин: после первого гола подумал, что у «Ростова» получится забить второй

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин после поражения от «Зенита» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о том, как складывался ход встречи после забитого гола в ворота петербургской команды.

«В голе [Николая] Комличенко нет ничего необычного. Я забежал за спину, [Виктор] Мелёхин отдал мне пас, я отдал [Александру] Сильянову, и он подал, после чего Комличенко забил. Мы это наигрываем, но не так часто. Была такая ситуация, получилось, слава богу, забили, и всё.



Когда мы забили, поймали чуть-чуть кураж, соперник начал как-то собранно играть. Если честно, я думал, что у нас получится забить второй», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.