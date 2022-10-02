Щетинин: в Кубке «Зенит» прощал «Спартак», но у «Ростова» свой футбол

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин после поражения от «Зенита» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, как команда готовилась к матчу, а также высказался о превосходстве петербургской команды в чемпионате.
«Да, мы смотрели матч «Зенита» со «Спартаком», но там «Зенит» прощал «Спартак». Понятно, что красно-белые выиграли по игре. Мы разбирали матч, но оттуда ничего не брали. У нас свой футбол, у «Спартака» свой. «Зенит» значительнее сильнее всех команд в чемпионате? Вторую половину сезона давайте посмотрим, и вы увидите всё», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.
- 2 октября 2022
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