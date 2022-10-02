Комличенко: «Ростов» сильнее «Зенита» в командной игре. У них больше индивидуального

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о силе «Зенита». Сегодня, 2 октября, «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ уступил «Зениту» со счётом 1:3.
«Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной. В чём «Ростов» сильнее «Зенита»? В командных взаимодействиях, у питерцев всё-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» — тренерская команда», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.
- 2 октября 2022
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