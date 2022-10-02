Мостовой: в моём моменте в первом тайме Малком рано дал мне пас. Я был зол, что не забил

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Ростовом» (3:1) в матче Российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры, а также прокомментировал события по ходу встречи.

«Какое ощущение после игры? Мы выиграли, какое ещё может быть? Хорошее, конечно. Можно ли праздновать чемпионство? Счёт 3:1, а не 5:0, 6:0. Концовка матча была уверенной, да. Когда счёт стал 2:1, 3:1, инициатива была в наших ногах. Но считаю, что это была уверенная победа.



Что хотел от меня Малком, когда я с ним разговаривал в конце первого тайма? Это я от него хотел. Я хотел ему сказать, чтобы он чуть подождал, чтобы на него защитник выдвинулся. Как мне показалось, он рано дал мне пас. Если бы он чуть подождал, защитник двинулся к нему, то я был бы совершенно один и около ворот. А так передо мной был защитник, пришлось обыгрывать, что-то придумывать. Я взбесился из-за того, что не забил, а не то, что Малком как-то неправильно действовал. Я был зол на себя», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.