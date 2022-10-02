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«Ференцварош» Черчесова потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» Черчесова потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии
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В Кечкемете завершился матч 9-го тура чемпионата Венгрии. Местный «Кечкемет» принимал «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 27-й минуте счёт в матче открыл Кристиан Надь. А на 34-й минуте он же оформил дубль, реализовав пенальти.

Для команды Станислава Черчесова это поражение стало первым в сезоне в чемпионате страны. При этом «Ференцварош» уже уступал в еврокубках.

Тем не менее «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Команда Черчесова занимает первое место, имея в своём активе 18 очков. «Кечкемет» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. При этом обидчик «Ференцвароша» провёл на два матча больше.

Венгрия - OTP Банк Лига. 9-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Кечкемет
Кечкемет
Окончен
2 : 0
Ференцварош
Будапешт
1:0 Надь – 27'   2:0 Надь – 34' (пен)
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