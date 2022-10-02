«Монако» разгромил «Нант», Головин сделал результативную передачу

В Монако на стадионе «Луи II» завершился матч 9-го тура Лиги 1. «Монако» принимал «Нант». Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 4:1.

На второй минуте счёт в матче открыл Брил Эмболо. А уже на шестой минуте Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество своей команды, Эмболо выступил в качестве ассистента.

На 28-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль, а результативную передачу сделал российский полузащитник Александр Головин. На 62-й минуте Бен-Йеддер и вовсе оформил хет-трик, реализовав пенальти.

На 79-й минуте гостям удалось отыграть один мяч после того, как Каю Энрике срезал мяч в свои ворота.

«Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нант» с семью очками находится на 16-м месте.