«Зенит» провёл социальную акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека

Перед матчем 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1) сине-бело-голубые провели социальную акцию, чтобы обратить внимание на организации, которые помогают бабушкам и дедушкам. Так, футболисты «Зенита» вышли на поле «Газпром Арены» в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек, сопроводив их тёплыми словами в адрес родных. Также футболисты надели сине-бело-голубые шарфы, связанные мастерицами социального проекта поддержки творческих пенсионеров «От Ба».



«От Ба» – это маркетплейс, в котором бабушкам и дедушкам со всей страны помогают продавать вещи, которые они создали своими руками. Специально к Международному дню пожилого человека, который отмечают 1 октября, 12 мастериц со всей России создали сине-бело-голубые шарфы.



Накануне матча «Зенит» устроил голосование среди болельщиков, предложив им выбрать лучший шарф. Победитель голосования появится в продаже в клубных магазинах сине-бело-голубых. Помимо этого, мастерицы проекта записали видеообращение со словами напутствия в адрес игроков «Зенита», пожелав им победы во встрече с «Ростовом».



Часть средств от продажи шарфов будет направлена в благотворительный фонд «Старость в радость», который занимается помощью пожилым людям.