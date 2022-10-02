«Вулверхэмптон» уволил Бруну Лаже с поста главного тренера

«Вулверхэмптон» принял решение расстаться с португальским специалистом Бруну Лаже, который занимал пост главного тренера команды. Об этом «волки» сообщили на своём официальном сайте.
Лаже начал руководить английской командой в июне 2021 года. По итогам сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В январе 2022 года Лаже был удостоен награды «Лучший тренер месяца», а также отметился победой над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
На данный момент «Вулверхэмптон» находится на 18-м месте турнирной таблицы, которое грозит вылетом из элитного английского дивизиона. По итогам восьми матчей «волки» набрали лишь шесть очков. В последнем матче Лаже команда проиграла «Вест Хэму» со счётом 0:2.
Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»:
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