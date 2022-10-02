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«Пари НН» — «Спартак» 1:2, результат матча 11-го тура РПЛ 2 октября 2022 года

Голы Николсона и Промеса принесли «Спартаку» волевую победу над «Пари НН»
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: у «Пари НН» отличился Мамаду Майга: полузащитник получил пас перед штрафной, легко ушёл от Наиля Умярова с Антоном Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Михи Мевли пробил в ближний угол — Александр Селихов не дотянулся.

На 66-й минуте отличился Шамар Николсон: Зиньковский совершил заброс в штрафную, Квинси Промес сделал классную скидку на Николсона, который с лёта направил мяч в сетку ворот. На 75-й минуте Промес реализовал пенальти.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.

Обслуживала матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогали Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Майга – 37'   1:1 Николсон – 66'   1:2 Промес – 75' (пен)
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