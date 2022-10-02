Голевая передача Кокорина помогла «Арису» разгромить «Акритас Члораку» в чемпионате Кипра

Сегодня, 2 октября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Кипра, в котором команда «Акритас Члорака» принимала «Арис» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Гости вышли уже на 11-й минуте встречи — отличился шведский полузащитник Лео Бенгтссон, ассистировал ему Александр Кокорин. На 33-й минуте Бенгтссон оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды. Ближе к концу матча, на 78-й минуте, сенегальский хавбек Яла Гомис забил гол и установил итоговый счёт матча — 3:0 в пользу «Ариса».
После этой победы команда Александра Кокорина возглавляет турнирную таблицу кипрского чемпионата — у клуба из Лимасола 12 очков после пяти игр. «Акритас Члорака» имеет в активе всего четыре очка и располагается на 10-м месте.
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней:
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