Хаджи: защита «Спартака» зачем-то расступилась с «Пари НН», но форварды молодцы

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу московской команды над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил ранее, что если у «Спартака» не будет высокомерия, то они победят. Так и получилось. Да, пропустили мяч, но собрались и в ответ забили два мяча.



Джикии не надо ходить в нападение, там и без него хватает игроков, которые могут забивать. В последних матчах он прекратил это делать, и защита стала более организованно играть. В пропущенном голе все, конечно, зачем-то расступались и оступились. Но впереди нападающие молодцы, сделали свою работу. Но не надо сейчас заниматься шапкозакидательством. К каждой игре надо подходить очень серьёзно, потому что все научились играть», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.