Хаджи: защита «Спартака» зачем-то расступилась с «Пари НН», но форварды молодцы

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу московской команды над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я говорил ранее, что если у «Спартака» не будет высокомерия, то они победят. Так и получилось. Да, пропустили мяч, но собрались и в ответ забили два мяча.
Джикии не надо ходить в нападение, там и без него хватает игроков, которые могут забивать. В последних матчах он прекратил это делать, и защита стала более организованно играть. В пропущенном голе все, конечно, зачем-то расступались и оступились. Но впереди нападающие молодцы, сделали свою работу. Но не надо сейчас заниматься шапкозакидательством. К каждой игре надо подходить очень серьёзно, потому что все научились играть», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 2 октября 2022
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:01
-
20:56
-
20:56
-
20:54
-
20:54
-
20:44
-
20:35
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:27
-
19:27
-
19:24