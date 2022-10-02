Флорентино Перес сравнил Суперлигу с матчами лучших теннисистов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вновь высказался о Суперлиге, идею которой критиковали за слишком большое количество топ-матчей, а также сравнил большой теннис с нынешним форматом Лиги чемпионов в пользу первого.

«Цель Суперлиги — модернизировать футбол. С другой стороны, в УЕФА, «изменив» формат Лиги чемпионов, сделали прямо противоположное.

Зачем лишать болельщиков стольких увлекательных встреч? В теннисе Надаль и Федерер играли друг с другом более 40 раз, Надаль и Джокович — 59. И вы думаете, что людям было скучно? Зато в футболе «Реал» и «Ливерпуль» сыграли друг против друга всего девять раз за 67 лет», — цитирует Переса журналист Альфредо Педулла.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако через два дня турнир покинули большинство команд, и проект был приостановлен.

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