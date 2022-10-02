Мостовой: с таким составом «Спартак» должен обыгрывать такие команды, как «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, а также затронул результат встречи «Локомотива» и «Урала».
«Победе «Спартака» никто не удивлён. Так многие и прогнозировали, что спартаковцы выиграют в один мяч, а худшим результатом будет ничья. «Спартак» с таким составом, футболистами и всем тем, что окружает клуб, должен обыгрывать такие команды, как «Пари НН», «Урал». Плюс у «Спартака» есть Промес.
Удивляться надо тому, как «Локомотив» вчера проиграл «Уралу». Хотя мы уже привыкли к тому, что в «Локомотиве» делают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После этой встречи «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 10-е место, у команды 12 очков по итогам 11 встреч чемпионата.
- 2 октября 2022
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