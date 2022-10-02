Терри: Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ
Поделиться
Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о результативности форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Он помог своей команде разгромить «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. Встреча закончилась со счётом 6:3, а Холанд оформил хет-трик.
«Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ, разве нет? Попытайтесь его с кем-нибудь сравнить. Но я никогда не видел, чтобы у столь молодого игрока было такое желание забивать такие мячи! Он безжалостен по отношению к соперникам», — сказал Терри в эфире BT Sport.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
23:10
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:01
-
20:56
-
20:56
-
20:54
-
20:54
-
20:44
-
20:35
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:06
-
19:54
-
19:53
-
19:50
-
19:49
Партнерский контент