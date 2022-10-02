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Терри: Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ

Терри: Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о результативности форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Он помог своей команде разгромить «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. Встреча закончилась со счётом 6:3, а Холанд оформил хет-трик.

«Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ, разве нет? Попытайтесь его с кем-нибудь сравнить. Но я никогда не видел, чтобы у столь молодого игрока было такое желание забивать такие мячи! Он безжалостен по отношению к соперникам», — сказал Терри в эфире BT Sport.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

Самые яркие покеры в АПЛ:

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