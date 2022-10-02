Кечинов: при счёте 0:1 было видно, что «Спартак» не проиграет «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Пари НН». Встреча 11-го тура РПЛ закончилась со счётом 2:1, москвичи по ходу встречи уступали.



«Я так и думал, что игра с «Пари НН» будет тяжёлой для «Спартака». Лёгких игр у спартаковцев не бывает, тем более на выезде. «Спартак» владел инициативой весь матч. В первом тайме минут 30 играли вообще на чужой половине — не хватало всего лишь забитого мяча.



При счёте 0:1 по игре было видно, что «Спартак» не проиграет. Так и получилось. У команды появилась уверенность, которая добавляет им сил и в таких играх, когда они тяжело складываются, «Спартак» за счёт характера вырывает такие победы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.