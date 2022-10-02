Перес — президенту «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Реал» — самый успешный клуб в истории!

Владелец мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на претензию главы клубной ассоциации и по совместительству президента «ПСЖ» Нассеру Аль-Хеллаифи о том, что глава «сливочных» хочет запустить Суперлигу из-за страха конкуренции с другими футбольными клубами.

«Президент клубной ассоциации сказал [Нассер Аль-Хелаифи], что «Реал» хочет запустить Суперлигу из-за боязни конкуренции. Так что мы должны напомнить ему, что есть «Реал» — самый успешный клуб в истории!» — цитирует слова Переса журналист Альфредо Педулла.

Напомним, «Реал» по итогам прошлого сезона стал чемпионом испанской Ла Лиги, а также обладателем трофея Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В начале этого сезона «сливочные» выиграли трофей Суперкубка УЕФА, сломив сопротивление «Айнтрахта» (2:0).

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге:

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