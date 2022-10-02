«Ювентус» уверенно разгромил «Болонью» в матче 8-го тура Серии А

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Болонью». Стартовый свисток главного арбитра встречи Розарио Абиссо прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева забили свой первый гол на 24-й минуте — отличился вингер Филип Костич после передачи Душана Влаховича. На 59-й минуте уже сам Влахович сумел реализовать голевой момент, ассистировал ему Уэстон Маккенни. На 62-й минуте польский форвард Аркадиуш Милик довёл счёт до разгромного после передачи Хуана Куадрадо. Финальный свисток сигнализировал о победе туринской команды со счётом 3:0.
После этой победы «Ювентус» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, в активе команды 13 набранных очков. «Болонья» осталась на 17-м месте, клуб после восьми встреч сумел набрать лишь шесть очков.
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