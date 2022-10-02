Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Третье поражение в РПЛ подряд — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Динамо»

Третье поражение в РПЛ подряд — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Динамо». Финальный свисток Владислава Безбородова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.

На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца. На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.

«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.

Обслуживала матч «Ахмат» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья: Евгений Буланов (Саранск).

«Динамо» сдулось после трансферов. Смолов и Захарян просто не тянут «Динамо» сдулось после трансферов. Смолов и Захарян просто не тянут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022