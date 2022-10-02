«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» в Ла Лиге

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал» играл с «Осасуной». Финальный свисток Гильермо Куадра Фернандеса зафиксировал в матче ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: мяч залетел в ворота «Осасуны» после прямого навеса Винисиуса с левого фланга — никто из игроков хозяев до мяча не дотянулся — и игровой снаряд залетел в дальний угол. Арбитры в VAR-центре проверили момент на предмет того, мешали ли находившиеся в офсайде Рюдигер и Бензема вратарю отразить удар, и зафиксировали, что не мешали.

Гол Винисиуса. Видеоролик:

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«Осасуна» сравняла счёт на 51-й: Унай Гарсия навесил с правого фланга, Кике выиграл верх и пробил затылком, сумев по параболе закинуть мяч за шиворот Лунину.

Гол Кике. Видеоролик:

На 78-й минуте Давид Гарсия толкнул Карима Бензема двумя руками в спину. Футболист «Осасуны» получил красную карточку и заработал пенальти в свои ворота. Однако француз 11-метровый удар не реализовал, а через несколько минут его гол был отменён из-за офсайда.

«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» (13) — шестая.