Йоканович: футболисты «Динамо» в матче с «Ахматом» проснулись слишком поздно

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1. Йоканович посетовал на неудачную игру команды в первом тайме.
«В целом «Ахмат» провёл более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Всё же мы проснулись слишком поздно. У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру», — цитирует Йокановича пресс-служба московского клуба.
«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.
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