В «Интере» заявили, что Лукаку не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч с «Барселоной» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщил главный тренер итальянской команды Симоне Индзаги, присутствие форварда в матче 9-го тура Серии А с «Сассуоло» также находится под вопросом.
«Я настроен пессимистично перед игрой с «Сассуоло». Он продолжает усердно трудиться над восстановлением, но последние обследования показали, что работать в общей группе он пока не может», — цитирует Индзаги издание Mundo Deportivo.
Ромелу Лукаку, выступающий в «Интере» на правах аренды (права на него принадлежат «Челси»), в текущем сезоне уже пропустил семь встреч «Интера» из-за травмы мышц левого бедра. В последний раз Лукаку выходил на поле 29 августа в проигранном матче с римским «Лацио» (1:3).
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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