Варан получил растяжение лодыжки в матче с «Манчестер Сити»

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил повреждение в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча закончилась победой «горожан» со счётом 6:3. Варан был вынужден покинуть поле в конце первого тайма, его заменил Виктор Линделёф.

Француз блокировал удар соперника, в результате чего мяч попал ему в стопу. Футболист неудачно подвернул ногу, после чего так и не смог полностью восстановиться.

Как сообщает L’Equipe, Варану предстоит пройти дополнительное обследование. У него выявили растяжение лодыжки. Пока неизвестно, как скоро он сможет вернуться на поле.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

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