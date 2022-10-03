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Анчелотти прокомментировал первую потерю очков «Реала» в сезоне чемпионата Испании

Анчелотти прокомментировал первую потерю очков «Реала» в сезоне чемпионата Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Осасуной» в 7-м туре чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Реал» впервые в нынешнем сезоне Примеры потерял очки.

«В этом матче не было интенсивного ритма. Это был не очень хороший день, но мы заслужили победу. В целом мы провели не очень хороший матч. Во втором тайме мы стали действовать лучше. Изменения была направлены на то, чтобы привнести свежие идеи. Матч сложился не так, как мы хотели. Ничья нас расстраивает», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков.

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