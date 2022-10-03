Холанд стал лишь 14-м игроком в истории, получившим максимальный балл за матч от L’Equipe

22-летний норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, отметившийся хет-триком и результативной передачей в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3), получил наивысшую оценку за игру от авторитетного французского издания L’Equipe.

Игру Холанда в прошедшей встрече эксперты оценили на 10 из 10. Ранее за всю историю существования издания подобной оценки удостаивались лишь 13 футболистов, среди которых Франк Созе (1988 год), Брюно Мартини (1988), Олег Саленко (1994), Ларс Виндфельд (1997), Лионель Месси (2010, 2012), Роберт Левандовски (2013), Карлос Эдуардо Алвес (2014), Неймар (2018), Душан Тадич (2019), Лукас Моура (2019), Серж Гнабри (2019), Килиан Мбаппе (2021) и Альбан Лафон (2022).

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя результативными передачами.