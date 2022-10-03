Рой Кин обвинил «Манчестер Юнайтед» в неуважении к Роналду

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен тем, что нападающий Криштиану Роналду остался на замене в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:6).

«Манчестер Юнайтед проявляет неуважение к Роналду. Думаю, его нужно было отпустить этим летом во время трансферного окна. Я не думаю, что тренер должен был удерживать его только для того, чтобы он сел на скамейку запасных. Он один из величайших игроков всех времён, и у него были варианты уйти этим летом. Слова о том, что у него не было вариантов, — чепуха. У него было четыре или пять очень хороших вариантов», — приводит слова Роя Кина Mirror.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.