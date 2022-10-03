Рой Кин обвинил «Манчестер Юнайтед» в неуважении к Роналду
Поделиться
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен тем, что нападающий Криштиану Роналду остался на замене в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:6).
«Манчестер Юнайтед проявляет неуважение к Роналду. Думаю, его нужно было отпустить этим летом во время трансферного окна. Я не думаю, что тренер должен был удерживать его только для того, чтобы он сел на скамейку запасных. Он один из величайших игроков всех времён, и у него были варианты уйти этим летом. Слова о том, что у него не было вариантов, — чепуха. У него было четыре или пять очень хороших вариантов», — приводит слова Роя Кина Mirror.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:35
-
01:16
-
01:15
-
00:57
-
00:34
-
00:31
-
00:28
-
00:16
-
00:12
-
00:04
-
00:00
- 2 октября 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:24
-
23:10
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:41
-
21:35
Партнерский контент