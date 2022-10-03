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«Милан» потерял одного из ключевых защитников до конца 2022 года

«Милан» потерял одного из ключевых защитников до конца 2022 года
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«Милан» потерял как минимум до конца текущего календарного года 25-летнего итальянского крайнего защитника Давиде Калабрию. Об этом сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Sport Italia.

Калабрия не сумел продолжить гостевую встречу 9-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (3:1) из-за повреждения, покинув поле на 39-й минуте. Как выяснилось позднее, у защитника сборной Италии выявлено повреждение подколенного сухожилия. При этом ранее выбыл из-за травмы и его сменщик – Алессандро Флоренци.

В списке травмированных «россонери» значатся основной голкипер Мик Меньян, защитники Тео Эрнандес, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, а также нападающие Дивок Ориги и Златан Ибрагимович.

Отметим, что уже в среду, 5 октября, «Милану» предстоит сыграть на выезде с «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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