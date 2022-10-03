Вратарь «Реала» Лунин признан худшим игроком встречи с «Осасуной» по версии WhoScored

23-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал худшим игроком по версии статистического портала WhoScored в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1).

В прошедшем матче с «Осасуной» на счету Лунина лишь один сейв и один пропущенный мяч. Его игру оценили лишь на 5,9 балла, что является самым низким показателем среди всех игроков обеих команд в этом матче.

Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа выбыл на неопределённый срок из-за проблем со спиной в день матча с «Осасуной». У вратаря выявлен радикулит, в связи с чем он не примет участия в ближайших матчах.

Обзор матча «Реал» — «Осасуна» (1:1) доступен на «Чемпионате»:

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